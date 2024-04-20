"Баварія" познущалася із суперника та закріпилася на другому місці у Бундеслізі (відео)

"Баварія" на виїзді розтрощила "Уніон" у 30-му турі німецької Бундесліги. Поєдинок у Берліні завершився з рахунком 1:5 .

У першому таймі команда Томаса Тухеля двічі вразила ворота господарів. На 29-й хвилині рахунок у матчі відкрив Леон Горецка.

А перед самою перервою Гаррі Кейн прямим ударом зі штрафного забив свій 33-й м'яч цього сезону Бундесліги – англієць тепер на 8 голів випереджає Серу Гірассі зі "Штутгарта" в бомбардирських перегонах.

У другій половині зустрічі мюнхенці довели справу до розгрому. Дубль оформив Томас Мюллер, відзначившись на 53-й і 66-й хвилинах. Ще один м'яч на 62-й хвилині забив Матіс Тель.

Берлінський клуб зумів відповісти лише голом престижу – остаточний рахунок гри у компенсований час встановив Йорбе Вертессен.

Огляд матчу "Уніон" – "Баварія"

Завдяки цій перемозі "Баварія" (66 очок) закріпилася на другому місці у турнірній таблиці Бундесліги – мюнхенці на три бали відірвалися від "Штутгарта", який зіграв на один матч менше. "Уніон" (29 пунктів) перебуває на 14-й позиції.

У наступному турі "Баварія" 27 квітня прийме "Айнтрахт". Днем пізніше "Уніон" на виїзді зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах.

Зазначимо, що ще минулого туру леверкузенський "Баєр" вперше в історії став чемпіоном Німеччини. Команда Хабі Алонсо забезпечила собі титул за п'ять турів до фінішу Бундесліги.

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