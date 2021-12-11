"Баварія" продовжила переможну серію в Бундеслізі, дортмундська "Боруссія" неочікувано втратила очки

Завершилися два поєдинки чемпіонату Німеччини.

В рамках 15-го туру німецької Бундесліги "Баварія", яка завершила груповий етап Ліги чемпіонів з максимальною кількістю набраних очок (18) та відправила "Барселону" до Ліги Європи, у внутрішній першості приймала "Майнц" та вирвала перемогу - 2:1.

Рахунок матчу на 22-й хвилині відкрив форвард гостей Карім Онісіво. Але вже на початку другого тайму Кінгслі Коман зрівняв рахунок, а Джамал Мусіала на 74-й хвилині вивів "мюнхенців" вперед. "Майнц" так і не зміг відігратися.

У паралельному матчі "Боруссія" Дортмунд відправилася у гості до "Бохума" та зіграла вничию - 1:1. В кінці першого тайму арбітр призначив пенальті у ворота "шмелів" і Себастьян Портер успішно його реалізував.

"Бохум" утримував перевагу аж до кінця матчу, поки Юліан Брандт з передачі Ерлінга Холанда не забив гол у відповідь

"Баварія" закріпилася на лідерській позиції турнірної таблиці маючи 37 очків у активі. "Боруссія" відстає від неї на шість очків.

"Майнц" з 21 очком розташовується на восьмому місці, а "Бохум" закриває десятку турнірної таблиці.

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