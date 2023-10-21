"Баварія" розібралася з аутсайдером і повернулася до трійки найкращих команд Бундесліги (відео)

"Баварія" в гостях здобула перемогу над "Майнцом" в рамках 8-го туру німецької Бундесліги – 1:3 .

У першому таймі мюнхенці забили швидкі два голи. На 11-й хвилині рахунок у матчі відкрив Кінгслі Коман, а вже через п'ять хвилин Гаррі Кейн збільшив перевагу гостей.

До перерви господарі поля скоротили відставання в рахунку – на 43-й хвилині влучного удару завдав Антоні Касі.

Однак у другому таймі підопічні Томаса Тухеля зняли питання щодо переможця гри. Остаточний рахунок поєдинку на 59-й хвилині встановив Леон Горецка.

Огляд матчу

"Баварія" (20 очок) повернулася на третє місце у Бундеслізі, відсунувши дортмундську "Боруссію" (20 балів) на четверту позицію. Лідирують "Баєр" (22) і "Штутгарт" (21). "Майнц" (2 пункти) посідає передостанню, 17-ту сходинку.

У наступному турі "Баварія" 28 жовтня прийме "Дармштадт", а "Майнц" днем раніше на виїзді зіграє з "Бохумом".

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