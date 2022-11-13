"Баварія" розібралася з найгіршою командою чемпіонату та відірвалася на вершині Бундесліги (відео)

Мюнхенці йдуть лідером на перерву, пов'язану з ЧС-2022.

Мюнхенська "Баварія" обіграла гельзенкірхенський "Шальке" у виїзному матчі 15-го туру німецької Бундесліги – 0:2 .

Підопічні Юліана Нагельсмана забили по разу в кожному таймі. На 38-й хвилині відзначився Серж Гнабрі, а на 52-й гол до свого активу записав Ерік-Максім Чупо-Мотінг.

Зазначимо, що в обох випадках результативну передачу віддавав 19-річний Джамал Мусіала.

Шальке –Баварія: огляд матчу

"Баварія" здобула шосту поспіль перемогу в Бундеслізі та зміцнила лідерство у турнірній таблиці. Мюнхенці тепер мають 34 очки і випереджають найближчого переслідувача, яким є "РБ Лейпциг", на 6 балів. "Шальке" з 9 пунктами посідає останню сходинку.

Поєдинки наступного туру Бундесліги відбудуться вже після Чемпіонату світу-2022 в Катарі. "Баварія" 20 січня на виїзді зіграє проти "РБ Лейпцига", а "кобальтові" наступного дня в гостях зустрінуться з "Айнтрахтом".

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