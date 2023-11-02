"Баварія" сенсаційно програла команді третього дивізіону та вилетіла з Кубка Німеччини (відео)

"Баварія" на виїзді поступилась третьоліговому "Саарбрюккену" у матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини. Поєдинок завершився сенсаційним тріумфом господарів поля з рахунком 2:1 .

Підопічні Томаса Тухеля вийшли вперед на 16-й хвилині зусиллями Томаса Мюллера. Суперник відповів під завісу першого тайму – Патрік Зонтгаймер відновив паритет у грі.

Попри перевагу за кількістю ударів – 15 проти 4 (у площину – 9:2), мюнхенський клуб більше так і не зумів забити. А ось "Саарбрюккен" у компенсований до другого тайму час підніс величезний сюрприз – гол Марселя Гауса на 90+6-й хвилині вибив чинних чемпіонів Німеччини з турніру.

Огляд матчу

Додмо, що вже в суботу, 4 листопада, на мюнхенський клуб чекає зустріч із дортмундською "Боруссією" в чемпіонаті Німеччини, де баварці з 23 очками після дев'яти турів посідають друге місце, відстаючи від "Баєра" на два бали.

"Саарбрюккен" виступає у 3-му за силою німецькому дивізіоні. Наразі команда посідає 15-те місце у турнірній таблиці третьої німецької ліги.

Чинним переможцем Кубка Німеччини є "РБ Лейпциг", якому вдалося виграти цей турнір двічі поспіль. Однак ще раз захистити трофей "бики" вже не зможуть, оскільки в 1/16 фіналу вилетіли від "Вольфсбурга" (0:1).

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