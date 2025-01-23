"Баварія" сенсаційно розгромно програла "Феєнорду" в матчі Ліги чемпіонів (відео)

"Баварія" на виїзді сенсаційно зазнала розгромної поразки від "Феєнорда" в матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок у Роттердамі завершився з рахунком 3:0

У першому таймі господарі двічі вразили ворота лідера чемпіонату Німеччини – дублем відзначився Сантьяго Хіменес. На 21-й хвилині мексиканський форвард забив з гри, а потім на 45+9-й хвилині реалізував пенальті.

Після перерви мюнхенці намагалися відігратися, але не змогли розпечатати ворота нідерландського клубу. А ось роттердамці забили втретє – на 89-й хвилині рахунок розгромним зробив японський нападник Аясе Уеда.

Огляд матчу "Феєнорд" – "Баварія"

Після цього матчу "Феєнорд" (13 очок) посідає 11-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів і гарантував собі вихід до плейоф. "Баварія" (12 балів) перебуває на 15-й позиції й також уже точно зіграє у плейоф.

У заключному турі основного раунду найпрестижнішого єврокубка "Феєнорд" у гостях позмагається з "Ліллем", а "Баварія" прийме "Слован" з Братислави. Матчі відбудуться 29 січня.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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