"Баварія" сенсаційно втратила очки та поставила під сумнів своє лідерство у Бундеслізі

У суботу, 27 серпня, в рамках 4-го туру німецької Бундесліги мюнхенська "Баварія" приймала "Боруссію" Менхенгладбах.

"Баварія" зіграла внічию Боруссією М у домашньому матчі Бундесліги - 1:1 .

Мюнхенці активно розпочали матч і в середині першого тайму Садіо Мане вивів господарів вперед, але арбітр не зарахував взяття воріт через офсайд.

За кілька хвилин до кінця тайму Маркус Тюрам відначився забитим голом у ворота "Баварії". Команда Юліана Нагельсманна зуміла відігратися ближче до кінця зустрічі - відзначився Лерой Зане.

"Баварія" вперше втратила очки у поточному розіграші Бундесліги, однак все ще утримує лідерство у турнірній таблиці (10 очків). "Боруссія" М має вісім балів та посідає шосте місце.

У наступному турі "Баварія" зіграє з найближчим переслідувачем - "Уніоном" Берлін. "Боруссія" М у домашньому матчі зустрінеться з "Майнцем".

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