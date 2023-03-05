"Баварія" скромно обіграла аутсайдера і повернула собі лідерство в Бундеслізі (відео)

"Баварія" у виїзному матчі 23-го туру німецької Бундесліги перемогла "Штутгарт" – 1:2 .

Підопічні Юліана Нагельсмана виграли перший тайм завдяки голу Маттейса Де Лігта на 39-й хвилині зустрічі. Асист записав до свого активу Джамал Мусіала.

Після перерви гості подвоїли свою перевагу – Ерік Шупо-Мотінг відзначився на 62-й хвилині після передачі від Томаса Мюллера.

Наприкінці гри "шваби" скоротили відставання в рахунку – за дві хвилини до кінця основного часу забив Хуан Переа, але уникнути поразки господарям не вдалося.

Огляд матчу

Після цієї перемоги "Баварія" (49 очок) вийшла на перше місце в Бундеслізі, випередивши "Боруссію" Дортмунд за додатковими показниками. "Штутгарт" (19 балів) йде на 15-й позиції.

У наступному турі мюнхенці 11 березня приймуть "Аугсбург". Того ж дня "шваби" на виїзді зіграють з "Айнтрахтом".

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