"Баварія" та "Баєр" не визначили сильнішого в центральному матчі 5-го туру Бундесліги (відео)

Мюнхенці та леверкузенці обмінялися голами в першому таймі.

"Баварія" зіграла внічию з "Баєром" у центральному матчі 5-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 1:1 .

Обидва голи в цьому протистоянні було забито в першому таймі. На 31-й хвилині "фармацевтів" вивів уперед Роберт Андріх, який отримав м'яч від Граніта Джаки та з-за меж штрафного низом пробив у лівий кут.

На 39-й хвилині мюнхенці відігралися – шикарнім дальнім ударом у праву "дев'ятку" відзначився Александар Павлович. Більше голів команди не забили.

Огляд матчу "Баварія" – "Баєр"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Баварія" з 13 очками зберегла лідерство у Бундеслізі. "Баєр" йде на третій позиції, поступаючись мюнхенському клубу трьома балами.

У наступному турі німецького чемпіонату команда Венсана Компані 6 жовтня на виїзді зіграє з "Айнтрахтом", а підопічні Хабі Алонсо днем раніше приймуть "Гольштайн Кіль".

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