"Баварія" у більшості втримала перемогу над ПСЖ у Лізі чемпіонів (відео)

"Баварія" перемогла ПСЖ у домашньому матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Зустріч на "Альянц Арені" в Мюнхені завершилася з рахунком 1:0 .

Єдиний м'яч у цьому поєдинку підопічні Венсана Компані забили на 38-й хвилині – після подачі з кутового від Йозуа Кімміха помилки припустився російський голкіпер парижан Матвєй Сафонов і захисник мюнхенців Кім Мін Дже головою спрямував м'яч у ворота.

Зазначимо, що французький клуб догравав матч у меншості – на 57-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Усман Дембеле.

Огляд матчу "Баварія" – ПСЖ

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Баварія" з 9 очками піднялася на 11-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. ПСЖ з 4 балами опустився на 26-ту позицію.

У наступному турі "Баварія" зіграє з донецьким "Шахтарем", а ПСЖ зійдеться з австрійським "Зальцбургом". Обидва матчі відбудуться 10 грудня.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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