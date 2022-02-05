"Баварія" у надрезультативному поєдинку перестріляла "биків" та ще більше відірвалася від конкурентів у Бундеслізі

"Баварія" у надрезультативному поєдинку перестріляла "биків" та ще більше відірвалася від конкурентів у Бундеслізі

"Червона машина" впевнено наближається до чергового титулу.

Мюнхенська "Баварія" в рамках 21-го туру Чемпіонату Німеччини в надрезультативному поєдинку перемогла вдома РБ "Лейпциг" із рахунком 3:2 .

Рахунок у цій дуелі було відкрито вже на 12 хвилині , футболіст господарів Томас Мюллер точним ударом пробив голкіпера "биків", вивівши таким чином свою команду вперед. Утім, на 27 хвилині гостям вдалося відігратися, автограф у рамці Мануеля Ноєра поставив Андре Сілва.

Попри взяття воріт у виконанні РБ "Лейпциг", піти на перерву за нічийного рахунку їм не вдалося, адже за хвилину до кінця першого тайму своє слово сказав найкращий футболіст за версією УЄФА - Роберт Левандовські. Польський форвард після передачі від Кінгслі Комана переграв воротаря та вивів "Баварію" вдруге уперед.

Не встигла розпочатися друга половина матчу, як "Лейпциг" знову зробив рахунок на табло стадіону "Альянц Арена" нічийним - Крістофер Нкунку на 53 хвилині записав у протокол своє прізвище.

Як це не прикро для гостей, але на 58 хвилині "Баварія" забила втретє. Точніше, за них це зробив гравець РБ "Лейпциг" Йошко Гвардіол, який відправив ігрове знаряддя до сітки своїх воріт. Саме цей м'яч став вирішальним та дозволив, таким чином, мюнхенцям здобути чергові три бали у внутрішній першості.