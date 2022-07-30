"Баварія" у шаленій гольовій перестрілці приборкала "биків" і стала володарем Суперкубка Німеччини

Новий футбольний сезон у Німеччині відкрився матчем за Суперкубок, в якому мюнхенська "Баварія" виявилася сильнішою за "РБ Лейпциг".

Надрезультативний поєдинок на "Ред Булл Арені" завершився поразкою господарів з рахунком 3:5 .

Уже на 14-й хвилині Джамал Мусіала вивів "Баварію" вперед. Всього за три хвилини "бики" також відправили м'яч у ворота суперників, але гол Крістофера Нкунку не було зараховано через офсайд.

На 31-й хвилині підопічні Юліана Нагельсмана подвоїли свою перевагу. Дебютним голом за нову команду відзначився сенегальський форвард Садіо Мане, який влітку перебрався до мюнхенців з "Ліверпуля".

Перед перервою рахунок і зовсім став розгромним. Третій м'яч у ворота "Лейпцига" відправив Бенжамен Павар.

У другому таймі команді Доменіко Тедеско таки вдалося скоротити відставання в рахунку. На 60-й хвилині Марсель Хальстенберг розпечатав ворота Мануеля Ноєра.

Проте вже за шість хвилин Серж Гнабрі повернув чемпіонам Німеччини перевагу в три м'ячі. Невдовзі Мане міг оформлювати дубль, але взяття воріт було скасовано через офсайд.

Незважаючи на примарні шанси на підсумковий успіх, господарі продовжили боротися та зуміли вдруге вразити ворота "Рекордмайстра". На 77-й хвилині Нкунку реалізував пенальті. А за хвилину до завершення основного часу Дані Ольмо подарував "бикам" надію на порятунок.

Однак забити четвертий гол "Лейпциг" уже не зміг. А от підопічні Нагельсмана на останніх секундах відправили п'ятий м'яч у ворота господарів - Лерой Сане встановив остаточний рахунок зустрічі.

Таким чином, "Баварія" виграла перший трофей нового сезону. Зазначимо, що мюнхенці виграли 10 останніх чемпіонських титулів Бундесліги. Своєю чергою, "Лейпциг" минулого сезону вперше в історії виграв Кубок Німеччини.

Нагадаємо, сезон Бундесліги-2022/23 стартує 5 серпня. У першому турі "Баварія" на виїзді зіграє з "Айнтрахтом", а "Лейпциг" гостюватиме у "Штутгарта".

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