"Баварія" у яскравому матчі з "джмелями" виборола 10-й поспіль титул чемпіона Німеччини

"Баварія" у яскравому матчі з "джмелями" виборола 10-й поспіль титул чемпіона Німеччини

У суботу, 23 квітня, в рамках 31-го туру Бундесліги мюнхенська "Баварія" вдома обіграла дортмундську "Боруссію" - 3:1.

Рахунок матчу на 15-й хвилині відкрив Серж Гнабрі. Незабаром форвард відзначився дублем, однак арбітр скасував його через офсайд. Наприкінці першого тайму Роберт Левандовські подвоїв перевагу господарів більярдним пострілом з кута штрафного.

На початку другої половини зустрічі Емре Джан реалізував пенальті та скоротив відставання "джмелів", проте на більше гостей не вистачило.

Наприкінці матчу Джамал Мусіала забив третій гол "Баварії" та зняв усі питання про переможця поєдинку.

Завдяки цій перемозі мюнхенці забезпечили собі дострокову перемогу у чемпіонаті Німеччини. "Баварія" набрала 75 очок після 31 туру та стала недосяжною для переслідувачів.

Для мюнхенської команди це 10-й поспіль титул Бундесліги та 32-й в історії.

Читайте також:

Україна тріумфально виступила на Іграх нескорених у Гаазі: список усіх медалістів

"Динамо" не дотиснуло 7-разового чемпіона Румунії у благодійному поєдинку

Лемпард захопився грою Миколенка: це саме той рівень, якого я від нього вимагаю, і навіть вищий