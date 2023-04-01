"Баварія" в матчі з епічним воротарським "ляпом" потіснила "Боруссію" з вершини Бундесліги (відео)

"Баварія" завдала поразки дортмундській "Боруссії" в домашньому матчі 26-го туру німецької Бундесліги – 4:2 .

Господарі повели в рахунку на 13-й хвилині, не обійшлося без курйозу. Захисник мюнхенського клубу Дайот Упамекано вибив м'яч зі своєї половини поля, а голкіпер "джмелів" Грегор Кобель вийшов з воріт і епічно махнув ногою повз круглого, дозволивши тому закотитися в сітку.

Досить швидко "Баварія" розвинула свою перевагу. Дубль оформив Томас Мюллер, забивши на 18-й і 23-й хвилинах.

На старті другої половини зустрічі мюнхенці зусиллями Кінгслі Комана вчетверте вразили ворота дортмундської команди.

До кінця зустрічі "джмелі" змогли відіграти два голи. На 72-й хвилині Емре Джан реалізував пенальті, а на 90-й відзначився Доніелл Мален, проте перемогу "Баварія" не відпустила.

Для мюнхенців це був перший матч під керівництвом Томаса Тухеля, який замінив на посаді головного тренера клубу Юліана Нагельсманна. Цікаво, що від 2015 до 2017 року Тухель очолював саме "Боруссію" Дортмунд.

Огляд матчу

"Баварія" (55 очок) вийшла на перше місце в Бундеслізі, обігнавши дортмундську "Боруссію" на два бали.

У наступному турі мюнхенці 8 квітня на виїзді зіграють проти "Фрайбурга", а дортмундці того ж дня прийматимуть "Уніон".

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