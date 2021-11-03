"Баварія" в мегарезультативному матчі розтрощила "Бенфіку" та вийшла до плейоф Ліги чемпіонів

"Баварія" в мегарезультативному матчі розтрощила "Бенфіку" та вийшла до плейоф Ліги чемпіонів

Роберт Левандовські оформив хет-трик.

Мюнхенська "Баварія" на домашній арені розгромила лісабонську "Бенфіку" в матчі в 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів - 5:2 .

У першому таймі команда Юліана Нагельсмана забила двічі зусиллями Роберта Левандовські та Сержа Гнабрі. Гості відповіли голом Морату. Ще до перерви Левандовські міг робити дубль, але не реалізував пенальті.

Проте поляк сповна відігрався на супернику в другій половині зустрічі, де оформив хет-трик. Ще один м'яч мюнхенського клубу забив Лерой Сане. "Орли" завдяки Дарвіну Нуньєсу забили у ворота "Баварії" вдруге, але це нічого кардинально не змінило - розгромна перемога мюнхенців на класі.

Зазначимо, що український нападник лісабонців Роман Яремчук вийшов на поле у стартовому складі і був замінений на 64-й хвилині.

У паралельному поєдинку київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" мінімально програло "Барселоні" (0:1) .

. Вигравши четвертий поспіль матч у групі Е, "Баварія" забезпечила собі вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Бенфіка" посідає третє місце з 4 балами. На другому місці "Барселона" (6 очок). "Динамо" - останнє з одним набраним балом.

У іграх 5-го туру, які відбудуться 23 листопада, "Динамо" прийме "Баварію", а "Барселона" га "Камп Ноу" зустрінеться з "Бенфікою".

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