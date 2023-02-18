"Баварія" в меншості програла центральний матч туру Бундесліги та ризикує втратити лідерство (відео)

Мюнхенський клуб у видовищній "перестрілці" не впорався з "Боруссією" Менхенгладбах.

"Баварія" на виїзді поступилася "Боруссії" Менхенгладбах у центральному поєдинку 21-го туру німецької Бундесліги – 3:2 .

На самому початку зустрічі "Рекордмайстер" залишився у меншості – вже на 6-й хвилині пряму червону картку заробив Дайот Упамекано.

На 13-й хвилині господарів вивів уперед Ларс Штіндль. Проте до перерви підопічні Юліана Нагельсмана відігралися – на 35-й хвилині рахунок зрівняв Ерік Шупо-Мотінг.

Після перерви "Боруссія" знову захопила лідерство в матчі – Йонас Гофманн відзначився на 55-й хвилині. А за шість хвилин до кінця основного часу перевагу менхенгладбахців зміцнив Маркус Тюрам.

"Баварія" у компенсований час скоротила відставання зусиллями 17-річного французького нападника Матіс Теля, однак уникнути поразки чинний чемпіон Німеччини не зумів.

"Баварія" (43 очки) продовжує посідати перше місце в Бундеслізі, але ризикує втратити лідерство за підсумками туру – лише на один бал від мюнхенців відстає "Уніон", який в неділю, 19 лютого, прийме "Шальке". Менхенгладбахці з 29 заліковими пунктами вийшли на восьму позицію.

У наступному турі "Баварія" 26 лютого вдома зіграє з "Уніоном", 24 лютого "Боруссія" Менхенгладбах завітає в гості до "Майнца".

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