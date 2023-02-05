"Баварія" в меншості здобула яскраву перемогу та повернула собі лідерство у Бундеслізі (відео)

"Баварія" на виїзді обіграла "Вольфсбург" у результативному поєдинку 19-го туру німецької Бундесліги – 2:4 .

Гості забезпечили собі перемогу ще до перерви. У першому таймі дубль оформив Кінгслі Коман, а Томас Мюллер зробив рахунок розгромним. Цікаво, що всі три голи підопічні Юліана Нагельсмана забили в стартові 19 хвилин матчу.

Під завісу першої половини зустрічі господарі відквитали один м'яч зусиллями Якуба Камінського.

На початку другого тайму мюнхенці залишилися в меншості – Йозуа Кімміх заробив другу жовту картку на 54-й хвилині.

Незважаючи на обставини, "Баварія" забила четвертий м'яч у ворота суперника – на 73-й хвилині відзначився Джамал Мусіала. "Вовки" відповіли голом Маттіаса Сванберга на 81-й хвилині, але на більше не спромоглися.

Огляд матчу

Таким чином, баварці перервали свою серію з трьох поспіль нічиїх у Бундеслізі. Для мюнхенського клубу ця перемога стала першою в рамках чемпіонату 2023 року.

"Баварія" (40 очок) повернулася на перше місце в турнірній таблиці. Мюнхенці на один бал випереджають берлінський "Уніон". "Вольфсбург" з 29 пунктами залишився на сьомій позиції.

У наступному турі команда Нагельсмана 11 лютого прийме "Бохум". Днем раніше "вовки" в гостях гратимуть проти "Шальке".

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