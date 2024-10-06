"Баварія" в шаленому матчі Бундесліги з шістьма голами не втримала перемогу над "Айнтрахтом" (відео)

"Баварія" на виїзді зіграла внічию з "Айнтрахтом" у центральному матчі 6-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25. Поєдинок у Франкфурті завершився з рахунком 3:3 .

На 15-й хвилині зустрічі мюнхенці відкрили рахунок – Кім Мін Чже забив після пасу Томаса Мюллера.

Господарі відповіли голами Омара Мармуша та Юго Екітіке на 22-й і 35-й хвилинах відповідно.

На перерву команди вирушили за паритету в рахунку, оскільки на 38-й хвилині за "Баварію" відзначився Дайот Упамекано.

Одразу після перерви підопічні Венсана Компані вийшли вперед зусиллями Майкла Олісе. Але втримати перемогу мюнхенці не зуміли – на 90+4-й хвилині Мармуш оформив дубль, чим врятував франкфуртців від поразки.

Огляд матчу "Айнтрахт" – "Баварія"

"Баварія" (14 очок) лідирує у Бундеслізі, випереджаючи "РБ Лейпциг" за додатковими показниками. "Айнтрахт" (13 балів) залишився на третьому місці.

У наступному турі чемпіонату Німеччини, який відбудеться після міжнародної паузи, "Баварія" 19 жовтня прийме "Штутгарт". Того ж дня "Айнтрахт" у гостях позмагається з "Баєром".

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