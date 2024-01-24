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"Баварія" виграла перенесений матч Бундесліги та продовжила чемпіонську гонитву за "Баєром" (відео)

"Баварія" виграла перенесений матч Бундесліги та продовжила чемпіонську гонитву за "Баєром" (відео)

"Баварія" / Фото: twitter.com/FCBayernEN

Перемога над "Уніоном" дозволила мюнхенцям підібратися до леверкузенського клубу в турнірній таблиці.

"Баварія" на власному полі обіграла "Уніон" у перенесеному матчі 13-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 1:0.

Цю зустріч було перенесено з 2 грудня минулого року через погодні умови – проведенню гри тоді завадив сильний снігопад.

Долю відкладеного поєдинку вирішив єдиний гол. На самому старті другого тайму сітку воріт берлінського клубу вразив португальський захисник "Баварії" Рафаель Геррейро.

На 55-й хвилині чинний чемпіон Німеччини міг подвоювати свою перевагу, але гол Гаррі Кейн після втручання VAR було скасовано через офсайд.

Огляд матчу "Баварія" – "Уніон"

Ця перемогла дозволила підопічним Томаса Тухеля скоротити відставання від "Баєра", який лідирує у Бундеслізі. Тепер "Баварія" (44 бали), яка йде другою, поступається леверкузенському клубу 4 очками. "Уніон" (14 пунктів) посідає 15-те місце.

У наступному турі "Баварія" 27 січня на виїзді зіграє з "Аугсбургом". Днем пізніше "Уніон" прийме "Дармштадт".

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