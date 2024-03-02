"Баварія" вкотре втратила очки у Бундеслізі та наблизила історичне чемпіонство "Баєра" (відео)

Мюнхенський гранд не втримав перемогу над "Фрайбургом".

"Баварія" на виїзді зіграла внічию з "Фрайбургом" у матчі 24-го туру німецької Бундесліги – 2:2 .

Господарі поля відкрили рахунок уже на 12-й хвилині зусиллями Крістіана Гюнтера.

До перерви підопічні Томаса Тухеля зуміли відігратися – на 35-й хвилині відзначився Матіс Тель.

У другому таймі мюнхенці вийшли вперед – Джамал Мусіала забив на 75-й хвилині.

Проте втримати перемогу чинному чемпіону Німеччини не вдалося. На 87-й хвилині Лукас Гелер своїм ударом врятував для "Фрайбурга" нічию.

Огляд матчу "Фрайбург" – "Баварія"

"Баварія" (54 очки) залишилася на другому місці у Бундеслізі. Мюнхенський клуб на 7 балів відстає від лідера "Баєра", який зіграв на один матч менше. "Фрайбург" (30 пунктів) йде дев'ятій позиції.

Додамо, що "Баварія" 33 рази в історії ставала чемпіоном Німеччини з футболу, що є національним рекордом. "Баєр" ще ніколи не вигравав "золото" Бундесліги – найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).

У наступному матчі "Баварія" 5 березня прийме "Лаціо" у поєдинку-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (перша гра завершилася поразкою мюнхенців з рахунком 0:1. "Фрайбург" 7 березня вдома зіграє з "Вест Гемом" у першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, 21 лютого "Баварія" оголосила, що Тухель залишить посаду головного тренера команди після завершення поточного сезону.

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