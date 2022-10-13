"Баварія" встановила новий рекорд групової стадії Ліги чемпіонів: яке досягнення підкорилося мюнхенцям

Востаннє німецький гранд втрачав очки на груповому етапі в грудні 2020 року.

Мюнхенська "Баварія" встановила рекорд Ліги чемпіонів за кількістю здобутих поспіль перемог на груповій стадії.

За підсумками виїзного матчу 4-го туру групового етапу з чеською "Вікторією" Пльзень (2:4) мюнхенці продовжили свою виграшну серію до 11 поєдинків.

Востаннє "Баварія" не виграла матч групового етапу ЛЧ аж у грудні 2020 року, коли зіграла внічию з мадридським "Атлетіко" (1:1).

Додамо, що раніше "Баварія" встановила новий рекорд Ліги чемпіонів за кількістю матчів без поразок на груповій стадії турніру, побивши досягнення мадридського "Реала". Мюнхенці не програють у групі ЛЧ уже 32 матчі - 29 перемог та 3 нічиїх.

Востаннє мюнхенський колектив програвав на груповому етапі ЛЧ ще п'ять років тому. У вересні 2017 року баварці поступилися французькому ПСЖ з рахунком 0:3.

Нагадаємо, в іншому матчі групи C міланський "Інтер" на "Камп Ноу" зіграв унічию з "Барселоною" - 3:3 .

Лідирує у групі С "Баварія" з 12-ма очками та вже забезпечила собі місце у плейоф , "Інтер", (7) другий. У "блаугранас" лише чотири бали, а "Вікторія" Пльзень поки очок не набирала.

, "Інтер", (7) другий. У "блаугранас" лише чотири бали, а "Вікторія" Пльзень поки очок не набирала. Матчі 5-го туру відбудуться 26 жовтня: "Інтер" - "Вікторія" Пльзень, "Барселона" - "Баварія".

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