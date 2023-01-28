"Баварія" втретє поспіль втратила очки та поставила під сумнів своє лідерство в Бундеслізі (відео)

Підопічні Юліана Нагельсмана не втримали перемогу в другому таймі.

"Баварія" на домашній арені зіграла внічию з "Айнтрахтом" в центральному поєдинку 18-го туру німецької Бундесліги – 1:1 .

Перший тайм завершився з перевагою мюнхенців в один гол. На 34-й хвилині Лерой Сане вивів баварців уперед після передачі Томаса Мюллера.

Однак втримати переможний рахунок команда Юліана Нагельсмана не зуміла. На 69-й хвилині Рандаль Коло Муані забив м'яч, який врятував гостей від поразки.

Огляд матчу

Мюнхенський клуб втретє поспіль не зміг перемогти в чемпіонаті Німеччини. Раніше "Баварія" зіграла внічию проти "РБ Лейпцига" (1:1) та "Кельна" (1:1). Таким чином, "Рекордмайстер" поки що не виграв жодного матчу 2023 року.

"Баварія" (37 очок) продовжує очолювати Бундеслігу, але на п'яти вже наступають "Уніон" (36), "РБ Лейпциг" (35) і "Фрайбург" (34). "Айнтрахт" з 32 балами посідає 5-ту сходинку.

У наступному турі мюнхенці 5 лютого на виїзді зіграють проти "Вольфсбурга". Франкфуртці днем раніше приймуть "Герту"

Читайте також:

"Барселона" обіграла нову команду Циганкова та відірвалася від "Реала" на вершині Ла Ліги (відео)

"Порушення ізоляції російського спорту": УАФ закликала УЄФА заборонити спаринги з командами РФ

Ярмоленко оформив дубль і допоміг команді Реброва знищити суперника в чемпіонаті ОАЕ (відео)