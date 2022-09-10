"Баварія" втретє поспіль втратила очки в Бундеслізі, "Лейпциг" після фіаско від "Шахтаря" знищив "Боруссію" Д

У матчах шостого туру німецької Бундесліги мюнхенська "Баварія" вдома не змогла обіграти "Штутгарт", а "РБ Лейпциг" в рідних стінах розгромив дортмундську "Боруссію".

Поєдинок "Баварія" - "Штутгарт" несподівано завершився з рахунком 2:2 .

На 36-й хвилині 17-річний французький форвард Матіс Тель вивів мюнхенців уперед. Гості відігралися після перерви - Кріс Фюріх зрівняв рахунок на 57-й хвилині.

Проте вже за три хвилини команда Юліана Нагельсмана знову була попереду - Джамал Мусіала відправив другий м'яч у ворота "швабів". Однак втримати перемогу "Рекордмайстру" не вдалося - у компенсований до другого тайму час Серу Гірассі реалізував пенальті та приніс своїй команді нічию.

Зазначимо, що "Баварія" втретє поспіль втратила очки в чемпіонаті. Перед цим мюнхенці зіграли внічию із "Боруссією" Менхенгладбах (1:1) та "Уніоном" (1:1).

"Баварія" з 12 очками перебуває на вершині турнірної таблиці Бундесліги. "Штутгарт" з 5 балами посідає 13-ту сходинку.

У наступному турі мюнхенці на виїзді зіграють з "Аугсбургом", а "шваби" прийматимуть "Айнтрахт". Обидва матчі відбудуться 17 вересня.

Паралельний матч "РБ Лейпциг" - "Боруссія" Дортмунд завершився розгромною перемогою "биків" - 3:0 .

Після розгромної поразки від донецького "Шахтаря" (1:4) в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Лейпциг" змінив тренера - Марко Розе очолив команду замість звільненого Доменіко Тедеско.

Це принесло успіх вже в першому матчі. Голами за господарів поля відзначилися Віллі Орбан, Домінік Собослай та Амаду Гайдара.

Завдяки цій перемозі "Лейпциг" з 8 очками піднявся на 10-ту місце Бундесліги. Дортмундська "Боруссія" з 12 балами залишилася на четвертій сходинці.

У наступному турі "бики" на виїзді зустрінуться із "Боруссією" Менхенгладбах, "джмелі" на домашній арені протистоятимуть "Шальке". Обидва матчі відбудуться 17 вересня.

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