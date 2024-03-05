"Баварія" взяла розгромний реванш у "Лаціо" та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Дубль Кейна та гол Мюллера вивели мюнхенців до наступної стадії головного євротурніру.

"Баварія" розбила "Лаціо" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 3:0 .

Перша гра цих команд у Римі завершилася поразкою мюнхенців з рахунком 0:1. Тому команді Томаса Тухеля на своєму стадіоні необхідно було перемагати "орлів", аби претендувати на вихід до чвертьфіналу.

Мюнхенський клуб відкрив рахунок наприкінці першого тайму. На 38-й хвилині Гаррі Кейн головою переправив м'яч у сітку після невдалого удару Рафаеля Геррейро.

Перед перевою господарі забили вдруге – на 45+2-й хвилині Томас Мюллер підставив голову під удар Маттейса Де Лігта з правого флангу штрафного.

У другому таймі підопічні Тухеля зробили рахунок розгромним. На 66-й хвилині Кейн оформив дубль, добивши м'яч у порожні ворота після того, як голкіпер римлян Іван Проведель парирував удар Лероя Сане.

Огляд матчу "Баварія" – "Лаціо"

Таким чином, "Баварія" обіграла "Лаціо" 3:1 за сумою двох зустрічей і вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 15 березня.

Читайте також:

ПСЖ з дублем Мбаппе повторно обіграв "Реал Сосьєдад" на шляху до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Викликали гравців з Росії: боснійці оголосили заявку на матч плейоф відбору Євро-2024 проти України

"Арсенал" без Зінченка познущався з аутсайдера АПЛ і продовжив гонитву за чемпіонством (відео)