"Баварія" з дублем Кейна на останніх хвилинах вирвала перемогу над "Лейпцигом" у Бундеслізі (відео)

Мюнхенці перервали серію з трьох поразок поспіль у всіх турнірах.

"Баварія" вдома здолала "РБ Лейпциг" у центральному матчі 23-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 2:1 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. На старті другої половини протистояння мюнхенський клуб зумів вийти вперед – Гаррі Кейн на 56-й хвилині відзначився після передачі Джамала Мусіали.

На 70-й хвилині "бикам" вдалося зрівняти рахунок – Беньямін Шешко завдав результативного удару, скориставшись асистом від Дані Ольмо.

Розв'язка цього напруженого поєдинку настала у компенсований час. На 90+1-й хвилині Кейн приніс мюнхенцям перемогу, забивши гол після скидання Еріка Максіма Шупо-Мотінга.

Огляд матчу "Баварія" – "РБ Лейпциг"

Для Кейна забиті м'ячі в матчі проти "РБ Лейпцига" стали 26-м і 27-м цього сезону у Бундеслізі. Англієць очолює перегони бомбардирів – у його найближчого переслідувача нападника "Штутгарта" Серу Гірассі 18 голів.

Перемога над "биками" дозволила підопічним Томаса Тухеля перервати свою серію з трьох поразок поспіль у всіх турнірах. Раніше "Баварія" поступилася "Баєру" (0:3) та "Бохуму" (2:3) у Бундеслізі та зазнала поразки від "Лаціо" (0:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Баварія" (53 очки) посідає друге місце у Бундеслізі – мюнхенський клуб на 8 балів відстає від "Баєра", який лідирує. "РБ Лейпциг" (40 пунктів) перебуває на п'ятій позиції.

У наступному турі "Баварія" 1 березня на виїзді зіграє проти "Фрайбурга". Днем пізніше "РБ Лейпциг" в гостях поміряється силами з "Бохумом".

Нагадаємо, 21 лютого "Баварія" оголосила, що Тухель залишить посаду головного тренера команди після завершення поточного сезону.

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