"Баварія" з голом Кейна драматично втратила перемогу над "Баєром" у матчі лідерів Бундесліги (відео)

"Фармацевти" зуміли врятуватися від поразки у компенсований час.

"Баварія" на своєму полі зіграла внічию з "Баєром" у матчі 4-го туру німецької Бундесліги – 2:2 .

Першими в цій зустрічі забили господарі – на 7-й хвилині точним ударом відзначився зірковий нападник Гаррі Кейн, для якого цей гол став ювілейним, 300-м у клубній кар'єрі.

Зазначимо, що це вже четвертий м'яч англійського форварда у нинішньому розіграші Бундесліги.

У середині першого тайму леверкузенці відігралися – Алехандро Грімальдо забив прямим ударом зі штрафного.

Команда Томаса Тухеля повернула собі перевагу наприкінці поєдинку – Леон Горецка на 86-й хвилині скористався передачею Матіса Теля.

Однак втримати переможний рахунок "Рекордмайстру" не вдалося. На 90+4-й хвилині Есек'єль Паласіос реалізував пенальті та приніс своїй команді нічию.

Огляд матчу

Після цього матчу "Баєр" з 10 очками залишився на вершині Бундесліги. "Фармацевти" випереджають "Баварію", яка йде другою, за додатковими показниками.

У наступному турі чемпіонату Німеччини команда Хабі Алонсо 24 вересня прийме "Гайденгайм", а мюнхенці днем раніше вдома зустрінуться з "Бохумом".

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