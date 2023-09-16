"Баварія" з голом Кейна драматично втратила перемогу над "Баєром" у матчі лідерів Бундесліги (відео)

"Фармацевти" зуміли врятуватися від поразки у компенсований час.
"Баварія" на своєму полі зіграла внічию з "Баєром" у матчі 4-го туру німецької Бундесліги – 2:2.
Першими в цій зустрічі забили господарі – на 7-й хвилині точним ударом відзначився зірковий нападник Гаррі Кейн, для якого цей гол став ювілейним, 300-м у клубній кар'єрі.
Зазначимо, що це вже четвертий м'яч англійського форварда у нинішньому розіграші Бундесліги.
У середині першого тайму леверкузенці відігралися – Алехандро Грімальдо забив прямим ударом зі штрафного.
Команда Томаса Тухеля повернула собі перевагу наприкінці поєдинку – Леон Горецка на 86-й хвилині скористався передачею Матіса Теля.
Однак втримати переможний рахунок "Рекордмайстру" не вдалося. На 90+4-й хвилині Есек'єль Паласіос реалізував пенальті та приніс своїй команді нічию.
Огляд матчу
Після цього матчу "Баєр" з 10 очками залишився на вершині Бундесліги. "Фармацевти" випереджають "Баварію", яка йде другою, за додатковими показниками.
У наступному турі чемпіонату Німеччини команда Хабі Алонсо 24 вересня прийме "Гайденгайм", а мюнхенці днем раніше вдома зустрінуться з "Бохумом".
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