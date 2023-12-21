"Баварія" з голом Кейна здобула перемогу і продовжила гонитву за "Баєром" у Бундеслізі (відео)

Мюнхенці не без проблем впоралися з "Вольфсбургом".

"Баварія" на виїзді обіграла "Вольфсбург" у матчі 16-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок на "Фольксваген Арені" у Вольфсбурзі завершився з рахунком 1:2 .

На 33-й хвилині мюнхенський клуб вийшов уперед зусилями Джамала Мусіали, який замкнув навіс Томаса Мюллера. До слова, напередодні 34-річний ветеран подовжив свій контракт з "Баварією" до 2025 року.

На 43-й хвилині підопічні Томаса Тухеля подвоїли свою перевагу – Мюллер віддав ще один асист, а Гаррі Кейн красивим ударом з-за меж штрафного забив свій уже 21-й м'яч цього сезону Бундесліги. Також в активі англійського форварда 5 гольових передач.

У компенсований до першого тайму час "вовки" зуміли скоротити відставання в рахунку – Максимільян Арнольд завдав влучного удару здалеку у ближній кут, з яким не впорався воротар мюнхенців Мануель Ноєр.

Після перерви "Баварія" володіла ініціативою, а "Вольфсбург" зосередився на контратаках, проте жодній з команд відзначитися не вдалося.

Огляд матчу "Вольфсбург" – "Баварія"

"Баварія" (38 очок) йде на другому місці в турнірній таблиці Бундесліги, відстаючи від лідера чемпіонату "Баєра" на 4 бали. Щоправда, у мюнхенців є один матч у запасі. "Вольфсбург" (19 пунктів) перебуває на десятій позиції.

У наступному турі, після тривалої різдвяно-новорічної перерви, "Баварія" 12 січня прийме "Гоффенгайм". Днем пізніше "Вольфсбург" на виїзді зіграє з "Майнцом".

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