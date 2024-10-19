"Баварія" з хет-триком Кейна за тайм розгромила "Штутгарт" у Бундеслізі (відео)

"Баварія" розгромно перемогла "Штутгарт" у домашньому матчі 7-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 4:0 .

Всі чотири голи підопічні Венсана Компані забили у другому таймі. Хет-трик оформив Гаррі Кейн, причому всі три рази він відзначився з гри, а не з пенальті. Ще один м'яч в активі Кінгслі Комана.

Огляд матчу "Баварія" – "Штутгарт"

Після цієї перемоги "Баварія" (17 очок) продовжує очолювати Бундеслігу, випереджаючи "РБ Лейпциг" за додатковими показниками. "Штутгарт" (9 пунктів) опустився на дев'яту позицію у турнірній таблиці.

У наступному турі Бундесліги мюнхенці 27 жовтня на виїзді зустрінуться з "Бохумом", а "шваби" днем раніше приймуть "Гольштайн Кіль".

Перед цим обидва клуби проведуть матчі 3-го туру основного раунду Ліги чемпіонів. "Баварія" 23 жовтня в гостях позмагається з "Барселоною", а "Штутгарт" 22 жовтня на виїзді зіграє з "Ювентусом".

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