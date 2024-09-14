"Баварія" з хет-триком Кейна завдала нищівної поразки новачку Бундесліги (відео)

Мюнхенці відправили шість м'ячів у ворота "Гольштайн Кіля" та вийшли на перше місце у чемпіонаті Німеччини.

"Баварія" на виїзді розгромила "Гольштайн Кіль" у матчі 3-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25. Поєдинок завершився з рахунком 1:6 .

Уже на першій хвилині зустрічі мюнхенців вивів уперед Джамал Мусіала. На 7-й хвилині перевагу своєї команди зміцнив Гаррі Кейн. На 13-й хвилині автоголом відзначився півзахисник господарів Ніколай Ремберг. Перед перервою Кейн оформив дубль.

У другому таймі Майкл Олісе збільшив перевагу "Рекордмайстра" до п'яти м'ячів, забивши на 65-й хвилині. На 82-й хвилині новачку Бундесліги вдалося відповісти одним голом зусиллями Арміна Гіговича. Але останнє слово було за підопічними Венсана Компані – на 90+1-й хвилині Кейн зробив хет-трик, раалізувавши пенальті.

Огляд матчу "Гольштайн Кіль" – "Баварія"

"Баварія" з 9 очками після трьох матчів одноосібно очолила турнірну таблицю Бундесліги. "Гольштайн Кіль" зазнав третьої поразки поспіль і з нулем у графі залікових балів йде на останньому місці.

У наступному турі німецького чемпіонату "Баварія" 21 вересня на виїзді зіграє проти "Вердера", а "Гольштайн Кіль" того ж дня у гостях позмагається з "Бохумом".

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