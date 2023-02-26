"Баварія" за 15 хвилин знищила одного з головних конкурентів у боротьбі за чемпіонство в Бундеслізі

Мюнхенці повернули собі лідерство в турнірній таблиці.

"Баварія" в центральному матчі 22-го туру німецької Бундесліги на домашній арені розгромила берлінський "Уніон" – 3:0 .

Три голи мюнхенці забили ще в першому таймі. Упродовж 15 хвилин перед перервою точними ударами відзначилися Ерік Шупо-Мотінг, Кінгслі Коман та Джамал Мусіала.

Після цієї перемоги "Баварія" (46 очок) повернула собі лідерство в Бундеслізі, випередивши дортмундську "Боруссію" за додатковими показниками. "Уніон" відстав від лідерів чемпіонату на три бали.

У наступному турі мюнхенський клуб на виїзді зіграє зі "Штутгартом", а берлінці приймуть "Кельн". Обидва матчі відбудуться 4 березня.

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