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"Баварія" завдяки голам Кейна та Мюллера виграла другий матч поспіль на старті Бундесліги (відео)

"Баварія" завдяки голам Кейна та Мюллера виграла другий матч поспіль на старті Бундесліги (відео)

"Баварія" / Фото: Associated Press

Підопічні Венсана Компані розібралися з "Фрайбургом".

"Баварія" здобула перемогу над "Фрайбургом" у домашньому матчі 2-го туру німецької Бундесліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 2:0.

Підопічні Венсана Компані відкрили рахунок перед перервою. На 38-й хвилині Гаррі Кейн реалізував пенальті.

У другому таймі "Рекордмайстер" закріпив свою перевагу. На 78-й хвилині Томас Мюллер відзначився голом після передачі Сержа Гнабрі.

Перед фінальним свистком, на 90+6-й хвилині, гості могли відквитати один м'яч, однак Лукас Гелер не реалізував пенальті.

Огляд матчу "Баварія" – "Фрайбург"

Таким чином, "Баварія" здобула другу поспіль перемогу на старті Бундесліги. Мюнхенці з 6 очками розділяють лідерство разом з "Гайденгаймом" та "Лейпцигом". "Фрайбург" перебуває на десятій сходинці, маючи у своєму активі три бали.

У наступному турі, після міжнародної паузи, "Баварію" 14 вересня у себе вдома прийматиме новачок елітного дивізіону "Гольштайн Кіль". Того ж дня "Фрайбург" на своєму полі зустрінеться з "Бохумом".

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