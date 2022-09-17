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"Баварія" зазнала першої поразки у Бундеслізі, "Боруссія" мінімально перемогла у дербі

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"Баварія" зазнала першої поразки у Бундеслізі, "Боруссія" мінімально перемогла у дербі

twitter.com/fcbayern

У суботу, 17 вересня, в рамках сьомого туру німецької Бундесліги сезону-2022/23 "Баварія" на виїзді зустрічалася з "Аугсбургом", а дортмундська "Боруссія" провела дербі з "Шальке".

"Баварія" сенсаційно поступилася "Аугсбургу" у виїзному матчі Бундесліги. Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол протистояння забив на 59-й хвилині Мергім Беріші. Гості намагалися нав'язати супернику боротьбу, але безуспішно.

У іншому матчі ігрового дня "Боруссія" Дортмунд провела перше в сезоні дербі проти "Шальке". Матч завершився мінімальною перемогою "джмелів" - 1:0.

Перемогу дормундському клубу приніс гол Юссуфа Мукоко наприкінці матчу. 

  • Після поразки "Баварія" опустилася на 4 місце турнірної таблиці з 12 очками, натомість "Боруссія" очолила з 14 очками очолила її. "Аугсбург" - 11 місце (9 очок), а "Шальке" - 14 (6 балів).
  • У наступному турі "Баварія" зіграє з "Баєром", "Боруссія" - з "Кельном", а "Аугсбург" та "Шальке" визначать сильнішого між собою.

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