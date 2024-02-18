"Баварія" зазнала сенсаційної поразки та ще дужче відстала від "Баєра" у Бундеслізі (відео)

Мюнхенський гранд програв третій поспіль матч у всіх турнірах.

"Баварія" на виїзді поступилася "Бохуму" в матчі 22-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь господарів поля.

Мюнхенський клуб вийшов уперед на 14-й хвилині зусиллями Джамала Мусіали.

Проте ще в першому таймі "Бохум" не лише відігрався, а й повів у рахунку. Спершу на 38-й хвилині забив Такума Асано, а перед самою перервою відзначився Кевен Шлоттербек.

У другому таймі підопічні Томаса Тухеля намагалися уникнути поразки, але на 77-й хвилині залишилися в меншості – Дайот Упамекано отримав другу жовту картку за фол у власному штрафному. Пенальті реалізував Кевін Штегер, збільшивши перевагу господарів.

На 87-й хвилині Гаррі Кейн забив свій уже 25-й гол цього сезону чемпіонату Німеччини – англієць є найкращим бомбардиром Бундесліги. Однак врятувати бодай нічию мюнхенці так і не зуміли.

Огляд матчу "Бохум" – "Баварія"

Відтак "Баварія" програла третій матч поспіль у всіх турнірах. До цього підопічні Тухеля поступилися "Баєру" (0:3) у Бундеслізі та зазнали поразки від "Лаціо" (0:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Після цієї поразки "Баварія" (50 очок) йде на другому місці у Бундеслізі, а відставання мюнхенців від лідера "Баєра" складає уже 8 балів. "Бохум" (25 пунктів) піднявся на 11-ту позицію.

У наступному турі "Баварія" 24 лютого прийме "РБ Лейпциг". Того ж дня "Бохум" на виїзді зустрінеться з "Боруссією" Менхенгладбах.

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