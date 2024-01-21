"Баварія" зазнала сенсаційної поразки та відпустила "Баєр" у відрив на вершині Бундесліги

"Баварія" на власному полі програла "Вердеру" в матчі 18-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 0:1 .

Долю зустрічі вирішив єдиний гол. Його автором на на 59-й хвилині став півзахисник бременського клубу Мітчелл Вайзер.

Зазначимо, що за всю гру мюнхенці завдали 21 удар проти 8 у суперника (у площину воріт – 6:3). За очікуваними голами (xG) підопічні Томаса Тухеля також перевершили гостей – 1,48 на 0,50.

Огляд матчу "Баварія" – "Вердер"

Буде додано незабаром.

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