"Баварія" здійснила камбек та уникла поразки від "Лейпцига" в яскравому матчі Бундесліги (відео)

Мюнхенці перевернули перебіг протистояння у другому таймі.
"Баварія" на виїзді вирвала нічию проти "РБ Лейпцига" у центральному матчі 6-го туру німецької Бундесліги – 2:2.
Перший тайм залишився за господарями. На 20-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Луа Опенда, а ще через шість хвилин перевагу "биків" подвоїв Кастелло Люкеба.
Таким чином, на перерву "Лейпциг" пішов з перевагою у два м'ячі. Однак у другому таймі мюнхенці зуміли оформити камбек. на 57-й хвилині Гаррі Кейн скоротив відставання своєї команди, реалізувавши пенальті.
А на 70-й хвилині Лерой Сане зрівняв рахунок. Асист заніс до свого активу Джамал Мусіала. Більше голів команди не забивали.
Огляд матчу
Після цього матчу "Баварія" (14 очок) посідає третє місце у турнірній таблиці Бундесліги. Попереду чинного чемпіона розташувалися "Баєр" (16 балів) і "Штутгарт" (15 пунктів). "Лейпциг" (13 очок) йде на п'ятій сходинці..
У наступному турі "Баварія" 8 жовтня прийме "Фрайбург", а "бики" днем раніше вдома зіграють проти "Бохума".
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