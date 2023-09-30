"Баварія" здійснила камбек та уникла поразки від "Лейпцига" в яскравому матчі Бундесліги (відео)

"Баварія" на виїзді вирвала нічию проти "РБ Лейпцига" у центральному матчі 6-го туру німецької Бундесліги – 2:2 .

Перший тайм залишився за господарями. На 20-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Луа Опенда, а ще через шість хвилин перевагу "биків" подвоїв Кастелло Люкеба.

Таким чином, на перерву "Лейпциг" пішов з перевагою у два м'ячі. Однак у другому таймі мюнхенці зуміли оформити камбек. на 57-й хвилині Гаррі Кейн скоротив відставання своєї команди, реалізувавши пенальті.

А на 70-й хвилині Лерой Сане зрівняв рахунок. Асист заніс до свого активу Джамал Мусіала. Більше голів команди не забивали.

Огляд матчу

Після цього матчу "Баварія" (14 очок) посідає третє місце у турнірній таблиці Бундесліги. Попереду чинного чемпіона розташувалися "Баєр" (16 балів) і "Штутгарт" (15 пунктів). "Лейпциг" (13 очок) йде на п'ятій сходинці..

У наступному турі "Баварія" 8 жовтня прийме "Фрайбург", а "бики" днем раніше вдома зіграють проти "Бохума".

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