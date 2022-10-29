"Баварія" здобула нищівну перемогу та очолила Бундеслігу, суперник "Шахтаря" в ЛЧ подужав "Баєр"

У суботу, 29 жовтня, в рамках дванадцятого туру німецької Бундесліги "Баварія" приймала "Майнц", а "РБ Лейпциг" вдома зустрічався з "Баєром".

В рамках 12-го туру німецької Бундесліги мюнхенська "Баварія" на домашній арені впевнено перемогла "Майнц" ( 6:2 ), а "РБ Лейпциг" у рідних стінах завдав поразки леверкузенському "Баєру" ( 2:0 ).

Ще в першому таймі підопічні Юліана Нагельсмана тричі вразили ворота суперника - відзначилися Серж Гнабрі, Джамал Мусіала та Садіо Мане. Гості відповіли лише голом Сільвана Відмера перед свистком на перерву.

У другій половині зустрічі мюнхенський клуб продовжив домінувати на полі та відправив до сітки воріт "Майнца" ще три голи, авторами яких стали Леон Горецка, 17-річний Матіс Тель та Максім Чупо-Мотінг. За гостей забив Маркус Інгвартсен, що не особливо вплинуло на підсумок поєдинку.

"Баварія" з 25 очками вийшла на перше місце в таблиці Бундесліги, посунувши з вершини берлінський "Уніон" (23). "Майнц" з 18 балами посідає восьму сходинку.

У наступному турі мюнхенці на виїзді зіграють з "Гертою", а "Майнц" прийматиме "Вольфсбург". Матчі відбудуться 5 листопада.

У паралельному поєдинку "РБ Лейпциг", який є суперником донецького "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів, розібрався з "Баєром" завдяки голам Крістофера Нкунку (32 хвилина) та Тімо Вернера (83').

Додамо, що вже в середу, 2 листопада, український клуб у Варшаві проведе вирішальну битву з "биками" за вихід до плейоф найпрестижнішого єврокубку. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.

"РБ Лейпциг" з 19 очками піднявся на п'яту позицію в Бундеслізі. "Баєр" з 9 балами опустився на 16-ту сходинку.

У наступному турі "бики" 5 листопада на виїзді зіграють проти "Гоффенгайма", а "фармацевти" наступного дня прийматимуть "Уніон".

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