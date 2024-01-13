"Баварія" здобула розгромну перемогу в Бундеслізі – Кейн повторив рекорд Левандовського (відео)

Мюнхенці до мінімуму скоротили відставання від "Баєра", який йде на першому місці.

"Баварія" вдома розгромила "Гоффенгайм" у матчі 17-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 3:0 .

Перед початком зустрічі футболісти обох команд, тренери та уболівальники вшанували пам'ять легендарного німецького футболіста, дворазового володаря "Золотого м'яча" (1972, 1976), чемпіона Європи-1972 та чемпіона світу-1974 Франца Бекенбауера, який помер 7 січня 2024-го у віці 78 років.

Вшанування пам'яті Франца Бекенбауера / Фото: Associated Press

Вшанування пам'яті Франца Бекенбауера / Фото: Associated Press

На 18-й хвилині матчу мюнхенський клуб вивів уперед Джамал Мусіала, забивши після передачі Лероя Сане.

У другому таймі підопічні Томаса Тухеля розвинули свою перевагу. На 70-й хвилині Мусіала оформив дубль – другий асист заніс до свого активу Сане.

На 74-й хвилині гості залишилися в меншості – другу жовту картку отримав півзахисник Гріша Премель.

На останній хвилині основного часу "Баварія" скористалася чисельною більшістю і зробила рахунок розгромним – Гаррі Кейн відзначився забитим м'яч з передачі Леона Горецки.

Зазначимо, що цей гол став для Кейна вже 22-м цього сезону Бундесліги. Англієць повторив рекорд колишнього форварда "Баварії" Роберта Левандовського, який у першому колі чемпіонату Німеччини сезону-2020/21 також забив 22 м'ячі.

Огляд матчу "Баварія" – "Гоффенгайм"

Після цієї перемоги "Баварія" (41 очко) продовжує посідати друге місце у Бундеслізі. Мюнхенці скоротили відставання від "Баєра", який лідирує, всього до одного бала. "Гоффенгайм" (24 пункти) розташовується на сьомій позиції.

У наступному турі "Баварія" 21 січня прийме "Вердер", а "Гоффенгайм" днем раніше на виїзді зустрінеться з "Фрайбургом".

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