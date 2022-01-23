"Баварія" знищила аутсайдера Бундесліги та продовжила панування у чемпіонаті

"Баварія" знищила аутсайдера Бундесліги та продовжила панування у чемпіонаті

Підопічні Нагельсманна забили супернику чотири м'ячі.

В рамках 20-го туру німецької Бундесліги "Баварія" на виїзді впевнено перемогла "Герту" - 4:1 .

Рахунок матчу відкрив на 25-й хвилині Корентен Толіссо. Наприкінці першого тайму Томас Мюллер подвоїв перевагу "мюнхенців".

У другій половині зустрічі Лерой Сані та Серж Гнабрі довели рахунок до розгромного. "Герта" відповіла голом престижу Юргена Еккеленкампа.

"Баварія" лідирує у чемпіонаті Німеччини, випереджаючи "Боруссію" Дортмунд на шість очок. "Герта" перебуває на 13 позиції.

У наступному турі "Баварія" прийматиме "РБ Лейпциг", а "Герта" зіграє проти "Бохума".

Читайте також:

Голанд знову забив: "Боруссія" Дортмунд виграла "перестрілку" у "селян" і наблизилася до "Баварії"

"Челсі" переміг у лондонському дербі та перервав чотириматчеву серію без перемог в АПЛ

"Реал" на останніх секундах вирвав нічию у матчі з аутсайдером Ла Ліги