"Баварія" знищила аутсайдера Бундесліги та продовжила панування у чемпіонаті

Підопічні Нагельсманна забили супернику чотири м'ячі.
В рамках 20-го туру німецької Бундесліги "Баварія" на виїзді впевнено перемогла "Герту" - 4:1.
Рахунок матчу відкрив на 25-й хвилині Корентен Толіссо. Наприкінці першого тайму Томас Мюллер подвоїв перевагу "мюнхенців".
У другій половині зустрічі Лерой Сані та Серж Гнабрі довели рахунок до розгромного. "Герта" відповіла голом престижу Юргена Еккеленкампа.
- "Баварія" лідирує у чемпіонаті Німеччини, випереджаючи "Боруссію" Дортмунд на шість очок. "Герта" перебуває на 13 позиції.
- У наступному турі "Баварія" прийматиме "РБ Лейпциг", а "Герта" зіграє проти "Бохума".
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