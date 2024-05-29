"Баварію" офіційно очолив тренер, який цього сезону вилетів з АПЛ

"Баварія" оголосила про призначення Венсана Компані на посаду головного тренера команди.

Як повідомляє офіційний сайт мюнхенців, контракт бельгійського фахівця розрахований до 30 червня 2027 року.

Біля керма німецького гранда 38-річний Компані замінив німця Томаса Тухеля – сторони домовилися про дострокове розірвання контракту, який був чинний до червня 2025 року.

Vincent Kompany is the new head coach of FC Bayern, putting pen to paper on a deal until 2027 ⚪#MiaSanMia pic.twitter.com/XHQs4mmOUw — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 29, 2024

Тухель очолив "Баварію" у березні 2023 року, замінивши Юліана Нагельсманна. Минулої кампанії під його керівництвом мюнхенці виграли Бундеслігу.

Цього сезону "Баварія" посіла лише третє місце у чемпіонаті Німеччини та не завоювала жодного трофею.

Останнім місцем роботи Компані був "Бернлі", який він очолив 2022 року та вивів до АПЛ. У сезоні-2023/24 під його керівництвом команда посіла передостаннє, 19-те місце, в елітному дивізіоні та вилетіла до Чемпіоншипу. До цього Венсан працював з бельгійським "Андерлехтом".

Раніше повідомлялося, що "Барселона" оголосила про призначення нового головного тренера.

Читайте також:

Олімпіакос – Фіорентина: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Ліги конференцій

"Челсі" погодив контракт з новим тренером – хто очолить команду Мудрика

Боруссія Дортмунд – Реал Мадрид: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Ліги чемпіонів