Бавляться, мов діти: англійські футболісти осідлали надувних єдинорогів після тріумфу над Україною

Команда Гарета Саутгейта в чудовому настрої готується до півфіналу Чемпіонату Європи проти Данії.
Збірна Англії відновлює сили після чвертьфіналу Євро-2020, в якому завдала розгромної поразки Україні та ще на крок наблизилася до омріяного трофею.
Гравці "Трьох левів" вирушили до басейну плавати на надувних єдинорогах. Кумедні фото підопічних Гарета Саутгейта можна побачити у соцмережах. У кадр потрапили щасливі Мейсон Маунт, Джейдон Санчо, Букайо Сака, Деклан Райс та інші гравці англійської збірної.
"Вони повернулись!" - йдеться в повідомленні збірної Англії у Twitter.
THEY'RE BACK! pic.twitter.com/zoTj9pFfoJ— England (@England) July 4, 2021
Wait for it...— England (@England) July 4, 2021
@BukayoSaka87 pic.twitter.com/1YIbBTwgqt
Recovery mode: pic.twitter.com/P6oEmxWtSU— England (@England) July 4, 2021
Цікаво, що англійці проводять відновлювальний процес таким чином не вперше. Раніше вони каталися на надувних єдинорогах після перемоги над Тунісом у матчі групового етапу Чемпіонату світу 2018 року. Тож це стало гарною традицією команди із туманного Альбіону.
- У півфіналі Євро-2020 збірна Англії зустрінеться з командою Данії. Поєдинок відбудеться 7 липня на "Вемблі" в Лондоні. Старт матчу - о 22:00 за київським часом.
- В іншому півфіналі 6 липня (22:00) на "Вемблі" зійдуться Італія та Іспанія.
- Фінальний матч Євро-2020 відбудеться у неділю, 11 липня, також на "Вемблі". Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.
Раніше ТСН Проспорт писав, що вчинок капітана збірної України Андрія Ярмоленка у чвертьфіналі Євро-2020 обурив британську пресу.