Бавляться, мов діти: англійські футболісти осідлали надувних єдинорогів після тріумфу над Україною

Бавляться, мов діти: англійські футболісти осідлали надувних єдинорогів після тріумфу над Україною

Команда Гарета Саутгейта в чудовому настрої готується до півфіналу Чемпіонату Європи проти Данії.

Збірна Англії відновлює сили після чвертьфіналу Євро-2020, в якому завдала розгромної поразки Україні та ще на крок наблизилася до омріяного трофею.

Гравці "Трьох левів" вирушили до басейну плавати на надувних єдинорогах. Кумедні фото підопічних Гарета Саутгейта можна побачити у соцмережах. У кадр потрапили щасливі Мейсон Маунт, Джейдон Санчо, Букайо Сака, Деклан Райс та інші гравці англійської збірної.

"Вони повернулись!" - йдеться в повідомленні збірної Англії у Twitter.

Цікаво, що англійці проводять відновлювальний процес таким чином не вперше. Раніше вони каталися на надувних єдинорогах після перемоги над Тунісом у матчі групового етапу Чемпіонату світу 2018 року. Тож це стало гарною традицією команди із туманного Альбіону.

У півфіналі Євро-2020 збірна Англії зустрінеться з командою Данії. Поєдинок відбудеться 7 липня на "Вемблі" в Лондоні. Старт матчу - о 22:00 за київським часом.

збірна Англії зустрінеться з командою Данії. Поєдинок відбудеться 7 липня на "Вемблі" в Лондоні. Старт матчу - о 22:00 за київським часом. В іншому півфіналі 6 липня (22:00) на "Вемблі" зійдуться Італія та Іспанія.

Фінальний матч Євро-2020 відбудеться у неділю, 11 липня, також на "Вемблі". Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

Раніше ТСН Проспорт писав, що вчинок капітана збірної України Андрія Ярмоленка у чвертьфіналі Євро-2020 обурив британську пресу.

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