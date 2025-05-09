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"Баєр" анонсував відхід тренера, з яким виграв історичний титул Бундесліги
Хабі Алонсо активно "сватають" на посаду коуча мадридського "Реала".
Леверкузенський "Баєр" анонсував припинення співпраці з головним тренером команди Хабі Алонсо.
43-річний іспанець залишить німецький клуб після завершення поточного сезону, повідомляється на офіційному сайті "фармацевтів".
Алонсо очолив "Баєр" у жовтні 2022 року, коли команда перебувала на передостанньому місці Бундесліги, а вже наступного сезону привів "фармацевтів" до першого в їхній історії титулу чемпіона Німеччини, виграшу Кубка країни та фіналу Ліги Європи.
Цього сезону леверкузенці завоювали Суперкубок Німеччини та вибороли "срібло" Бундесліги. У Лізі чемпіонів клуб в 1/8 фіналу вилетів від "Баварії".
Загалом під керівництвом Алонсо "фармацевти" провели 138 матчів: здобули 89 перемог, 31 раз зіграли внічию та зазнали 18 поразок.
Раніше ЗМІ повідомили, що Хабі Алонсо замінить Карло Анчелотті на посаді головного тренера мадридського "Реала".