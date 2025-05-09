"Баєр" анонсував відхід тренера, з яким виграв історичний титул Бундесліги

Хабі Алонсо / © Associated Press

Реклама

Леверкузенський "Баєр" анонсував припинення співпраці з головним тренером команди Хабі Алонсо.

43-річний іспанець залишить німецький клуб після завершення поточного сезону, повідомляється на офіційному сайті "фармацевтів".

Алонсо очолив "Баєр" у жовтні 2022 року, коли команда перебувала на передостанньому місці Бундесліги, а вже наступного сезону привів "фармацевтів" до першого в їхній історії титулу чемпіона Німеччини, виграшу Кубка країни та фіналу Ліги Європи.

Реклама

Цього сезону леверкузенці завоювали Суперкубок Німеччини та вибороли "срібло" Бундесліги. У Лізі чемпіонів клуб в 1/8 фіналу вилетів від "Баварії".

Загалом під керівництвом Алонсо "фармацевти" провели 138 матчів: здобули 89 перемог, 31 раз зіграли внічию та зазнали 18 поразок.

Раніше ЗМІ повідомили, що Хабі Алонсо замінить Карло Анчелотті на посаді головного тренера мадридського "Реала".