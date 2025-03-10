Баєр – Баварія: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У першому поєдинку мюнхенський клуб здобув розгромну перемогу над "фармацевтами".

У вівторок, 11 березня, "Баєр" прийме "Баварію" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться на "БайАрені" в Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першому поєдинку, який відбувся 5 березня в Мюнхені, "Баварія" розгромила "Баєр" з рахунком 3:0.

Де дивитися матч Баєр – Баварія

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Прогнози букмекерів на матч Баєр – Баварія

Незначним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Баварію". На перемогу підопічних Венсана Компані можна поставити з коефіцієнтом 2,51. Нічия – 3,55. Виграш "фармацевтів" – 2,78.

А ось на підсумок двоматчевої дуелі аналітики не приймають ставки, оскільки не сумніваються, що мюнхенці збережуть перевагу, зароблену в першій грі, та вийдуть до чвертьфіналу.

Переможець пари "Баварія" – "Баєр" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між нідерландським "Феєнордом" та міланським "Інтером".

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