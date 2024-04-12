"Баєр" дотиснув "Вест Гем" і наблизився до півфіналу Ліги Європи, "Рома" перемогла "Мілан" (відео)

Відбулися перші чвертьфінальні матчі другого за престижністю євротурніру.
В рамках перших матчів 1/4 фіналу Ліги Європи "Баєр" вдома обіграв "Вест Гем" (2:0), а "Рома" на виїзді здобула перемогу над "Міланом" (0:1).
Незважаючи на тотальну перевагу, леверкузенцям тривалий час ніяк не вдавалося розпечатати ворота "молотобійців". Однак наприкінці гри команда Хабі Алонсо все ж досягнула бажаного і двічі забила лондонському клубу.
На 83-й хвилині "фармацевтів" вивів уперед Йонас Гофманн. У компенсований час, на 90+1-й хвилині, німецький колектив відзначився вдруге зусиллями Віктора Боніфейса.
Огляд матчу "Баєр" – "Вест Гем"
Своєю чергою, долю італійського протистояння між "Міланом" і "Ромою" визначив єдиний гол – на 17-й хвилині матчу на стадіоні "Сан-Сіро" Джанлука Манчіні забив головою після подачі Пауло Дібали з кутового.
Огляд матчу "Мілан" – "Рома"
Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи відбудуться у четвер, 18 квітня.
Переможець пари "Баєр" – "Вест Гем" у півфіналі зійдеться із сильнішим у дуелі "Мілан" – "Рома".
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