"Баєр" на 90+11-й хвилині вирвав перемогу в шаленому матчі-відкритті сезону Бундесліги (відео)

Леверкузенський "Баєр" на виїзді переміг менхенгладбахську "Боруссію" в стартовому матчі німецької Бундесліги сезону-2024/25. Поєдинок 1-го туру завершився з рахунком 2:3 на користь чинного чемпіона.

Автором першого забитого м'яча в новому розіграші чемпіонату Німеччини став Граніт Джака, який на 12-й хвилині відзначився шикарним дальнім ударом.

На 38-й хвилині "фармацевти" подвоїли свою перевагу в рахунку – Флоріан Вірц добив м'яч у ворота після того, як з ударом Алехандро Грімальдо впорався голкіпер господарів.

На 43-й хвилині Тім Кляйндінст відправив м'яч до сітки воріт гостей, але гол було скасовано через порушення правил.

Утім, у другому таймі клуб з Менхенгладбаха знайшов сили відігратися. На 59-й хвилині забив Ніко Ельведі, а на 85-й хвилині Кляйндінст зрівняв рахунок у зустрічі.

До основного часу другого тайму арбітр компенсував 10 хвилин. Незадовго до фінального свистка менхенгладбахці сфолили у власному штрафному майданчику й після перегляду відеоповтору (VAR) рефері призначив пенальті. Йонас Омлін потягнув удар Вірца з 11-метрової позначки, але сам Флоріан добив м'яч у ворота та приніс своїй команді перемогу в цьому захопливому поєдинку.

Огляд матчу "Боруссія" Менхенгладбах – "Баєр"

У другому турі Бундесліги підопічні Хабі Алонсо 31 серпня приймуть "РБ Лейпциг", а "Боруссія" Менхенгладбах того ж дня на виїзді зустрінеться з "Бохумом".

Зазначимо, що минулого сезону "Баєр" оформив золотий дубль, вигравши чемпіонат та Кубок Німеччини. Нинішню кампанію леверкузенський клуб розпочав із завоювання Суперкубка Німеччини, де в серії пенальті здолав "Штутгарт".

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