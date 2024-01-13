"Баєр" на останніх хвилинах вирвав перемогу в 17-му турі Бундесліги та зберіг відрив від "Баварії"

Команда Хабі Алонсо в компенсований час дотиснула "Аугсбург".

"Баєр" на виїзді здобув перемогу над "Аугсбургом" у матчі 17-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок "ВВК Арені" в Аугсбурзі завершився з рахунком 0:1 .

Леверкузенці повністю домінували над своїм суперником, завдавши за матч 25 ударів (6 – у площину воріт) проти 2 у господарів (жодного – у площину воріт).

За очікуваними голами (xG) команда Хабі Алонсо перевершила "Аугсбург" – 2,61 проти 0,13. так само як і у володінні м'ячем – 66% на 34%.

Проте забити єдиний гол у цій зустрічі "фармацевти" змогли лише в компенсований до другого тайму час – на 90+4-й хвилині Есек'єль Паласіос відзначився з передачі Алехандро Грімальдо.

Після цієї перемоги "Баєр" (45 очок) йде на першому місці у Бундеслізі, випереджаючи "Баварію" на 4 бали. Щоправда, мюнхенський гранд має один матч у запасі. "Аугсбург" (18 пунктів) посідає 11-ту позицію.

У наступному турі "Баєр" 20 січня на виїзді зіграє проти "РБ Лейпцига". Днем пізніше "Аугсбург" приїде в гості до "Боруссії" Менхенгладбах.

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