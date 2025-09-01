ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

"Баєр" несподівано звільнив головного тренера на старті сезону

Ерік тен Гаг встиг провести на чолі "фармацевтів" лише три матчі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ерік тен Гаг

Ерік тен Гаг / © Associated Press

Леверкузенський "Баєр" звільнив Еріка тен Гага з посади головного тренера.

Про це німецький клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

55-річний нідерландський фахівець очолив "фармацевтів" наприкінці травня цього року і встиг провести на чолі команди лише три матчі.

Під керівництвом тен Гага леверкузенці поступилися "Гоффенгайму" (1:2) та зіграли внічию з "Вердером" (3:3) в Бундеслізі та перемогли клуб регіональної ліги "Зонненхоф Гроссашпах" (4:0) в 1/32 фіналу Кубка Німеччини.

Після звільнення тен Гага керувати тренувальним процесом "Баєра" будуть його помічники.

Зазначимо, що раніше Ерік працював головним тренером у "Гоу Ехед Іглз", "Утрехті", "Аяксі" та "Манчестер Юнайтед", звідки його було звільнено наприкінці жовтня минулого року.

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie