"Баєр" несподівано звільнив головного тренера на старті сезону

Леверкузенський "Баєр" звільнив Еріка тен Гага з посади головного тренера.

Про це німецький клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

55-річний нідерландський фахівець очолив "фармацевтів" наприкінці травня цього року і встиг провести на чолі команди лише три матчі.

Під керівництвом тен Гага леверкузенці поступилися "Гоффенгайму" (1:2) та зіграли внічию з "Вердером" (3:3) в Бундеслізі та перемогли клуб регіональної ліги "Зонненхоф Гроссашпах" (4:0) в 1/32 фіналу Кубка Німеччини.

Після звільнення тен Гага керувати тренувальним процесом "Баєра" будуть його помічники.

Зазначимо, що раніше Ерік працював головним тренером у "Гоу Ехед Іглз", "Утрехті", "Аяксі" та "Манчестер Юнайтед", звідки його було звільнено наприкінці жовтня минулого року.