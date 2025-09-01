- Дата публікації
"Баєр" несподівано звільнив головного тренера на старті сезону
Ерік тен Гаг встиг провести на чолі "фармацевтів" лише три матчі.
Леверкузенський "Баєр" звільнив Еріка тен Гага з посади головного тренера.
Про це німецький клуб повідомив на своєму офіційному сайті.
55-річний нідерландський фахівець очолив "фармацевтів" наприкінці травня цього року і встиг провести на чолі команди лише три матчі.
Під керівництвом тен Гага леверкузенці поступилися "Гоффенгайму" (1:2) та зіграли внічию з "Вердером" (3:3) в Бундеслізі та перемогли клуб регіональної ліги "Зонненхоф Гроссашпах" (4:0) в 1/32 фіналу Кубка Німеччини.
Після звільнення тен Гага керувати тренувальним процесом "Баєра" будуть його помічники.
Зазначимо, що раніше Ерік працював головним тренером у "Гоу Ехед Іглз", "Утрехті", "Аяксі" та "Манчестер Юнайтед", звідки його було звільнено наприкінці жовтня минулого року.