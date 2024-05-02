"Баєр" обіграв "Рому" в першому матчі півфіналу Ліги Європи і подовжив свою рекордну серію (відео)

"Фармацевти" не програють уже 47 матчів поспіль у всіх турнірах.

"Баєр" на виїзді переміг "Рому" в першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" в Римі закінчився з рахунком 0:2 .

Команда Хабі Алонсо по разу вражала ворота римлян у кожному з таймів. На 28-й хвилині рахунок у грі відкрив Флоріан Вірц після передачі Алехандро Грімальдо.

Після перерви німецький клуб збільшив свою перевагу в рахунку. На 73-й хвилині Роберт Андріх здалеку завдав красивого удару у "дев'ятку".

Огляд матчу "Рома" – "Баєр"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "фармацевти" подовжили свою унікальну серію без поразок у всіх турнірах до 47 матчів. Попередній рекорд серед клубів з топ-5 європейських ліг належав "Ювентусу", який від травня 2011-го до травня 2012 року не програвав протягом 43 поєдинків.

Матч-відповідь між "Баєром" і "Ромою" відбудеться за тиждень, 9 травня, в Леверкузені.

В іншій півфінальній парі Ліги Європи сильнішого визначають "Марсель" та "Аталанта". Перша гра між ними у Франції закінчилася внічию 1:1.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи відбудеться 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

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