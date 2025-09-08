- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 176
- Час на прочитання
- 1 хв
"Баєр" оголосив про призначення нового головного тренера
Колишній керманич збірної Данії Каспер Юльманд очолив "фармацевтів".
Леверкузенський "Баєр" оголосив про призначення Каспера Юльманда новим головним тренером команди.
Про це німецький клуб повідомив у своїх соціальних мережах.
Контракт із 53-річним данським фахівцем розрахований до 2027 року.
Останнім місцем роботи Каспера була збірна Данії, яку він очолював від 2020 до 2024 року. До цього він також тренував "Норшелланд" і "Майнц".
Біля керма "фармацевтів" Юльманд змінив Еріка тен Гага, якого звільнили вже після трьох офіційних матчів на чолі команди.
Під керівництвом нідерландського фахівця леверкузенці поступилися "Гоффенгайму" (1:2) та зіграли внічию з "Вердером" (3:3) в Бундеслізі, а також перемогли клуб регіональної ліги "Зонненхоф Гроссашпах" (4:0) в 1/32 фіналу Кубка Німеччини.