Проспорт
176
1 хв

"Баєр" оголосив про призначення нового головного тренера

Колишній керманич збірної Данії Каспер Юльманд очолив "фармацевтів".

Автор публікації
Максим Приходько
Каспер Юльманд

Каспер Юльманд / © Associated Press

Леверкузенський "Баєр" оголосив про призначення Каспера Юльманда новим головним тренером команди.

Про це німецький клуб повідомив у своїх соціальних мережах.

Контракт із 53-річним данським фахівцем розрахований до 2027 року.

Останнім місцем роботи Каспера була збірна Данії, яку він очолював від 2020 до 2024 року. До цього він також тренував "Норшелланд" і "Майнц".

Біля керма "фармацевтів" Юльманд змінив Еріка тен Гага, якого звільнили вже після трьох офіційних матчів на чолі команди.

Під керівництвом нідерландського фахівця леверкузенці поступилися "Гоффенгайму" (1:2) та зіграли внічию з "Вердером" (3:3) в Бундеслізі, а також перемогли клуб регіональної ліги "Зонненхоф Гроссашпах" (4:0) в 1/32 фіналу Кубка Німеччини.

