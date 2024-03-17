"Баєр" переміг у результативному матчі Бундесліги та наблизив своє історичне чемпіонство (відео)

Команда Хабі Алонсо продовжує йти без поразок у чемпіонаті Німеччини.

"Баєр" на виїзді обіграв "Фрайбург" у матчі 26-го туру німецької Бундесліги – 2:3 .

Уже на 2-й хвилині зустрічі леверкузенців вивів уперед Флоріан Вірц, на що господарі через вісім хвилин відповіли забитим м'ячем Ріцу Доана.

Утім, на перерву "фармацевти" все одно вирушили в ролі лідера – на 40-й хвилині голом відзначився Адам Гложек.

На старті другого тайму команда Хабі Алонсо збільшила свій гандикап – на 53-й хвилині влучного удару завдав Патрік Шик.

На 79-й хвилині господарям вдалося скоротити відставання зусиллями Янніка Кайтеля, однак цього виявилося замало для того, щоб уникнути поразки.

Огляд матчу "Фрайбург" – "Баєр"

Таким чином, "Баєр" продовжує йти без поразок у поточному розіграші чемпіонату Німеччини – леверкузенський клуб виграв 22 матчі та чотири рази зіграв унічию.

Підопічні Алонсо з 70 очками очолюють турнірну таблицю Бундесліги, випереджаючи "Баварію" на 10 балів. "Фрайбург" (33 пункти) йде на дев'ятій позиції.

У наступному турі чемпіонату Німеччини, після міжнародної паузи, "Баєр" 30 березня прийме "Гоффенгайм", а "Фрайбург" того ж дня на виїзді зіграє з "Боруссією" Менхенгладбах.

Зазначимо, що "Баєр" ще ніколи не вигравав "золото" Бундесліги – найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).

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