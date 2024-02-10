"Баєр" розтрощив "Баварію" та відірвався від мюнхенців у чемпіонських перегонах Бундесліги (відео)

Команда Хабі Алонсо в очній битві не залишила жодних шансів чинному чемпіону Німеччини.

"Баєр" розгромив "Баварію"в центральному матчі 21-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок на "БайАрені" в Леверкузені завершився з рахунком 3:0 .

На 18-й хвилині леверкузенців вивів уперед хорват Йосип Станішич, який є вихованцем "Баварії". Цей гол дозволив підопічним Хабі Алонсо вирушити на перерву в ролі лідера.

На старті другого тайму господарі поля зміцнили свою перевагу – Алехандро Грімальдо відзначився забитим м'ячем на 50-й хвилині.

У компенсований час "Баєр" зробив рахунок розгромним – на 90+5-й хвилині сітку воріт Мануеля Ноєра вразив Джеремі Фрімпонг.

Огляд матчу "Баєр" – "Баварія"

Перемога дозволила леверкузенцям з 55 очками зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці Бундесліги. Тепер "Баєр" випереджає "Баварію", яка йде слідом, уже на 5 балів.

У наступному турі чемпіонату Німеччини "фармацевти" 17 лютого на виїзді зіграють з "Гайденгаймом", а команда Томаса Тухеля днем пізніше завітає в гості до "Бохума".

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